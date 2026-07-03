Tchekhov en folie ! Théâtre de verdure Montceaux-Ragny

Informations pratiques

Montceaux-Ragny

Tchekhov en folie !

Théâtre de verdure 5 route du Théâtre Montceaux-Ragny Saône-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 19:30:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Laissez-vous emporter par l’humour irrésistible et la finesse de Tchekhov à travers deux comédies pétillantes, La Demande en mariage et L’Ours. Dans une mise en scène vive et inventive de Vincent Dufieux, cinq comédiens talentueux donnent vie à une galerie de personnages excessifs, attachants et délicieusement imprévisibles.

Entre querelles de couple, affrontements d’ego, questions d’argent et élans amoureux, les situations les plus absurdes révèlent avec tendresse nos faiblesses et nos contradictions.

Un spectacle rythmé, drôle et accessible à tous, où les éclats de rire côtoient l’émotion. Une soirée théâtrale pleine d’énergie, portée par la Cie Arthé, qui résonne étonnamment avec notre époque. .

Théâtre de verdure 5 route du Théâtre Montceaux-Ragny 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 27 05 95 49

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English : Tchekhov en folie !

L’événement Tchekhov en folie ! Montceaux-Ragny a été mis à jour le 2026-07-03 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne