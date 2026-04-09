Swing’in Venasque 2026 concert gratuit AJP Quintet Jazz et MACADAM FARMER Venasque
Swing’in Venasque 2026 concert gratuit AJP Quintet Jazz et MACADAM FARMER Venasque mercredi 22 juillet 2026.
Venasque
Swing’in Venasque 2026 concert gratuit AJP Quintet Jazz et MACADAM FARMER
18 place de la planette Venasque Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 18:00:00
fin : 2026-07-23 20:00:00
Date(s) :
2026-07-22
Swing’in Venasque 2026, pour cette cinquième édition, le festival entend célébrer son histoire, son public, ses bénévoles, ses partenaires… et l’incroyable vitalité du jazz.
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18 place de la planette Venasque 84210 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 63 00 78 contact.lamam@gmail.com
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English :
Swing?in Venasque 2026, for this fifth edition, the festival intends to celebrate its history, its public, its volunteers, its partners? and the incredible vitality of jazz.
L’événement Swing’in Venasque 2026 concert gratuit AJP Quintet Jazz et MACADAM FARMER Venasque a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de tourisme Ventoux Provence Tourisme
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