Swing’in Venasque 2026 Pass 2 jours de concert Venasque
Swing’in Venasque 2026 Pass 2 jours de concert Venasque mercredi 22 juillet 2026.
Venasque
Swing’in Venasque 2026 Pass 2 jours de concert
place du Baptistère Venasque Vaucluse
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 21:00:00
fin : 2026-07-23 23:00:00
Date(s) :
2026-07-22
Swing’in Venasque 2026, pour cette cinquième édition, le festival entend célébrer son histoire, son public, ses bénévoles, ses partenaires… et l’incroyable vitalité du jazz.
.
place du Baptistère Venasque 84210 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 63 00 78 contact.lamam@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Swing?in Venasque 2026, for this fifth edition, the festival intends to celebrate its history, its public, its volunteers, its partners? and the incredible vitality of jazz.
L’événement Swing’in Venasque 2026 Pass 2 jours de concert Venasque a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de tourisme Ventoux Provence Tourisme
À voir aussi à Venasque (Vaucluse)
- Sentier des végétaux sacrés Venasque Vaucluse 1 mai 2026
- Swing’in Venasque 2026 concert gratuit AJP Quintet Jazz et MACADAM FARMER Venasque 22 juillet 2026
- Swing’in Venasque 2026 THE FRANC CONNECTION tribute to Sidney Bechet Venasque 22 juillet 2026
- Swing’in Venasque 2026 NIREK MOKAR & HIS BOOGIE MESSENGERS Venasque 23 juillet 2026