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Swiss Music Tour avec le Chœur Diakoff, Autre lieu, Genève

Swiss Music Tour avec le Chœur Diakoff, Autre lieu, Genève

Swiss Music Tour avec le Chœur Diakoff, Autre lieu, Genève vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Autre lieu

Adresse : Genève

Ville : 1204 Genève

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Tarif : Gratuit

Swiss Music Tour avec le Chœur Diakoff Vendredi 5 juin, 19h00 Autre lieu

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T19:00:00+02:00 – 2026-06-05T20:30:00+02:00
Fin : 2026-06-05T19:00:00+02:00 – 2026-06-05T20:30:00+02:00

La grande tournée musicale et interculturelle Swiss Music Tour se poursuit à Genève ! Le prestigieux Calvin Auditorium (Auditoire de Calvin) ouvrira ses portes pour une nouvelle soirée exceptionnelle placée sous le thème « Voices Together & Friendship Everlasting ».
Ce rendez-vous unique célébrera la richesse du chant choral et les ponts entre les cultures à travers les performances de trois ensembles de renom :
Le Chœur Diakoff, sous la direction du chef d’orchestre Alexandre Diakoff.
Le Chœur Chinois de Genève (Geneva Chinese Choir) ainsi que le chœur Shanghai « Swiss Music Tour », tous deux magistralement dirigés par la cheffe d’orchestre Hélène Xiao.

Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://www.holytrinitygeneva.org/ »}]
Concert Choral Exceptionnel : Swiss Music Tour 2026 au Calvin Auditorium – L’Amitié Éternelle en Chœur

DR

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