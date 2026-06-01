Swiss Music Tour avec le Chœur Diakoff, Autre lieu, Genève

Swiss Music Tour avec le Chœur Diakoff Vendredi 5 juin, 19h00 Autre lieu

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T19:00:00+02:00 – 2026-06-05T20:30:00+02:00

Fin : 2026-06-05T19:00:00+02:00 – 2026-06-05T20:30:00+02:00

La grande tournée musicale et interculturelle Swiss Music Tour se poursuit à Genève ! Le prestigieux Calvin Auditorium (Auditoire de Calvin) ouvrira ses portes pour une nouvelle soirée exceptionnelle placée sous le thème « Voices Together & Friendship Everlasting ».

Ce rendez-vous unique célébrera la richesse du chant choral et les ponts entre les cultures à travers les performances de trois ensembles de renom :

Le Chœur Diakoff, sous la direction du chef d’orchestre Alexandre Diakoff.

Le Chœur Chinois de Genève (Geneva Chinese Choir) ainsi que le chœur Shanghai « Swiss Music Tour », tous deux magistralement dirigés par la cheffe d’orchestre Hélène Xiao.

Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://www.holytrinitygeneva.org/ »}]

Concert Choral Exceptionnel : Swiss Music Tour 2026 au Calvin Auditorium – L’Amitié Éternelle en Chœur

DR