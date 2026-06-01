Swiss Open Geneva, Autre lieu, Genève
Swiss Open Geneva, Autre lieu, Genève mardi 14 juillet 2026.
Swiss Open Geneva 14 – 18 juillet Autre lieu
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-14T09:00:00+02:00 – 2026-07-14T18:00:00+02:00
Fin : 2026-07-18T09:00:00+02:00 – 2026-07-18T18:00:00+02:00
Les meilleurs athlètes du monde
Depuis 1988, le Swiss Open Geneva s’est imposé comme un rendez-vous incontournable du circuit international de tennis fauteuil. Reconnu par les athlètes pour la qualité de son organisation, son accueil et son cadre de jeu, le tournoi s’est construit au fil des années une réputation solide sur le circuit. Cette exigence continue de nous guider aujourd’hui, avec une ambition simple : proposer une semaine de compétition de haut niveau, accessible à tous les publics.
Cette année, le Swiss Open Geneva se déroule au Tennis Club Drizia-Miremont, qui accueille la compétition dans un cadre privilégié, sur ses courts en terre battue. Un environnement idéal pour profiter du tournoi au plus près des joueurs.
Retrouvez plus d’informations sur Swiss Open Geneva
Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://swissopengeneva.ch/en/products/billets-gratuits »}] [{« link »: « https://swissopengeneva.ch/ »}, {« link »: « https://swissopengeneva.ch/en »}]
Le Swiss Open Geneva accueille chaque année les meilleurs athlètes mondiaux de la discipline, qui évoluent également sur les plus grands tournois internationaux.
© 2026, Swiss Open Geneva
À voir aussi à Genève
- Cours de Body Wake Up en juin à la Canopée, La Canopée, Genève 1 juin 2026
- Ateliers thérapeutiques pour les personnes vivant des situations de racisme, MEG, Genève 1 juin 2026
- Atelier découverte de cosmétiques naturels spécial Été pour adultes, Espace de quartier Eaux-Vives, Genève 1 juin 2026
- Le monde fascinant des insectes, Parc Navazza-Oltramare, Genève 2 juin 2026
- Le futur, c’est quoi? : Formation pour les enseignant-e-s, MEG, Genève 2 juin 2026