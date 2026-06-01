Swiss Open Geneva, Autre lieu, Genève

Swiss Open Geneva 14 – 18 juillet Autre lieu

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-14T09:00:00+02:00 – 2026-07-14T18:00:00+02:00

Fin : 2026-07-18T09:00:00+02:00 – 2026-07-18T18:00:00+02:00

Les meilleurs athlètes du monde

Depuis 1988, le Swiss Open Geneva s’est imposé comme un rendez-vous incontournable du circuit international de tennis fauteuil. Reconnu par les athlètes pour la qualité de son organisation, son accueil et son cadre de jeu, le tournoi s’est construit au fil des années une réputation solide sur le circuit. Cette exigence continue de nous guider aujourd’hui, avec une ambition simple : proposer une semaine de compétition de haut niveau, accessible à tous les publics.

Cette année, le Swiss Open Geneva se déroule au Tennis Club Drizia-Miremont, qui accueille la compétition dans un cadre privilégié, sur ses courts en terre battue. Un environnement idéal pour profiter du tournoi au plus près des joueurs.

Retrouvez plus d’informations sur Swiss Open Geneva

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Le Swiss Open Geneva accueille chaque année les meilleurs athlètes mondiaux de la discipline, qui évoluent également sur les plus grands tournois internationaux.

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