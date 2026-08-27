Syd Matters + 1ère partie STEREOLUX Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-04 20:30 – 23:30

Gratuit : non Prévente : 19.8€ | Carte Stereolux : 15€ | Abonné·e partenaire : 15€

Depuis 2002, le chant chaleureux et habité de Jonathan Morali et ses mélodies singulières, ont révélé un artiste à part. Après 4 albums épiques et intimistes, il s’est fait plus discret, écrivant pour le théâtre ou le cinéma. Absent trop longtemps, Syd Matters fera son grand retour cet automne et sa folk mélancolique nous a beaucoup manqué.

STEREOLUX Nantes 44200

http://stereolux.org/syd-matters-1ere-partie-04112026-1930



Afficher la carte du lieu STEREOLUX et trouvez le meilleur itinéraire

