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Syd Matters + 1ère partie STEREOLUX Nantes

mercredi 4 novembre 2026 · STEREOLUX · Nantes

Syd Matters + 1ère partie STEREOLUX Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 4 novembre 2026
Fin
mercredi 4 novembre 2026
Heure de début
20:30
Lieu
STEREOLUX
Adresse
4, Boulevard Léon Bureau, Nantes
Ville
44200 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Prévente : 19.8€ | Carte Stereolux : 15€ | Abonné·e partenaire : 15€

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-04 20:30 – 23:30
Gratuit : non Prévente : 19.8€ | Carte Stereolux : 15€ | Abonné·e partenaire : 15€  

Depuis 2002, le chant chaleureux et habité de Jonathan Morali et ses mélodies singulières, ont révélé un artiste à part. Après 4 albums épiques et intimistes, il s’est fait plus discret, écrivant pour le théâtre ou le cinéma. Absent trop longtemps, Syd Matters fera son grand retour cet automne et sa folk mélancolique nous a beaucoup manqué.

STEREOLUX Nantes 44200
http://stereolux.org/syd-matters-1ere-partie-04112026-1930


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