Syd Matters + 1ère partie, STEREOLUX, Nantes

Informations pratiques

Syd Matters + 1ère partie Mercredi 4 novembre, 20h30 STEREOLUX Loire-Atlantique

Prévente : 19.8€ | Carte Stereolux : 15€ | Abonné·e partenaire : 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-04T20:30:00+01:00 – 2026-11-04T23:30:00+01:00

Fin : 2026-11-04T20:30:00+01:00 – 2026-11-04T23:30:00+01:00

Depuis 2002, le chant chaleureux et habité de Jonathan Morali et ses mélodies singulières, ont révélé un artiste à part. Après 4 albums épiques et intimistes, il s’est fait plus discret, écrivant pour le théâtre ou le cinéma. Absent trop longtemps, Syd Matters fera son grand retour cet automne et sa folk mélancolique nous a beaucoup manqué.

STEREOLUX 4, Boulevard Léon Bureau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://stereolux.org/syd-matters-1ere-partie-04112026-1930 »}]

+ 1ère partie Concert Pop