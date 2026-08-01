Sylvistructures Saint-Just
mardi 18 août 2026 · Saint-Just
Informations pratiques
Saint-Just
Sylvistructures
10, allée des cerisiers Saint-Just Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 10:00:00
fin : 2026-09-20 16:00:00
Date(s) :
2026-08-18
Dans cette exposition, L’artiste, c’est la nature les sylvistructures sont des figures insolites, formées naturellement par la pousse des arbres, qu’Olivier Robert a repérées, écorcées et mises en valeur.
Pour expliquer différentes notions (croissance des arbres, parasites) et échanger sur son travail avec le public, le sylvistructeur sera présent chaque jour d’ouverture (les mardis, mercredis et vendredis sur cette période). .
10, allée des cerisiers Saint-Just 35550 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 72 69 25
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English :
L’événement Sylvistructures Saint-Just a été mis à jour le 2026-08-06 par OT PAYS DE REDON
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