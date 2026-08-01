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AGENDA · Saint-Just

Sylvistructures Saint-Just

mardi 18 août 2026 · Saint-Just

Informations pratiques

Début
mardi 18 août 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
10, allée des cerisiers
Ville
35550 Saint-Just
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Saint-Just

Sylvistructures

10, allée des cerisiers Saint-Just Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 10:00:00
fin : 2026-09-20 16:00:00

Date(s) :
2026-08-18

Dans cette exposition, L’artiste, c’est la nature les sylvistructures sont des figures insolites, formées naturellement par la pousse des arbres, qu’Olivier Robert a repérées, écorcées et mises en valeur.
Pour expliquer différentes notions (croissance des arbres, parasites) et échanger sur son travail avec le public, le sylvistructeur sera présent chaque jour d’ouverture (les mardis, mercredis et vendredis sur cette période).   .

10, allée des cerisiers Saint-Just 35550 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 72 69 25 

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English :

L’événement Sylvistructures Saint-Just a été mis à jour le 2026-08-06 par OT PAYS DE REDON

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