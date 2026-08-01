Informations pratiques

Saint-Just

Sylvistructures

10, allée des cerisiers Saint-Just Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 10:00:00

fin : 2026-09-20 16:00:00

Date(s) :

2026-08-18

Dans cette exposition, L’artiste, c’est la nature les sylvistructures sont des figures insolites, formées naturellement par la pousse des arbres, qu’Olivier Robert a repérées, écorcées et mises en valeur.

Pour expliquer différentes notions (croissance des arbres, parasites) et échanger sur son travail avec le public, le sylvistructeur sera présent chaque jour d’ouverture (les mardis, mercredis et vendredis sur cette période). .

10, allée des cerisiers Saint-Just 35550 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 72 69 25

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English :

L’événement Sylvistructures Saint-Just a été mis à jour le 2026-08-06 par OT PAYS DE REDON