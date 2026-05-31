SYMGLOH, le Symposium annuel sur la Santé Globale, Online, Saclay

SYMGLOH, le Symposium annuel sur la Santé Globale 2 et 3 juillet Online Essonne

L’inscription est obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-02T09:00:00+02:00 – 2026-07-02T18:00:00+02:00

Fin : 2026-07-03T09:00:00+02:00 – 2026-07-03T18:00:00+02:00

Organisé par l’association InterPharm en collaboration avec la promotion M1 2025-2026 du programme Développement des Médicaments et Produits de Santé (D2HP) de l’Université Paris-Saclay, le Symposium Annuel sur la Santé Globale (SYMGLOH) est bien plus qu’un simple événement académique : c’est un rendez-vous incontournable pour tous ceux qui s’intéressent à l’avenir de la santé globale.

Pendant deux jours, chercheur·ses, étudiant·es et professionnel·les se retrouvent pour partager leurs travaux, échanger leurs idées et explorer ensemble les dernières avancées en sciences pharmaceutiques et en thérapeutiques innovantes. En partenariat avec l’alliance EUGLOH, SYMGLOH s’inscrit dans une dynamique européenne forte, au service de la collaboration scientifique et de l’émergence d’une nouvelle génération de professionnels de la santé globale.

Cette année, les échanges s’articuleront autour de quatre grandes thématiques :

Mécanismes moléculaires et cellulaires des maladies

Développement thérapeutique et découverte de médicaments

Biomatériaux, nanotechnologie et systèmes avancés de délivrance de médicaments

Modèles translationnels, diagnostics et innovation clinique

Venez nourrir votre réflexion et tisser de nouveaux liens au sein d’une communauté scientifique engagée et passionnée.

L’inscription est obligatoire : ne tardez pas à réserver votre place !

Online paris-saclay Saclay 91400 Val d’Albian Essonne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eugloh.eu/courses-trainings/activities/6th-annual-symgloh-symposium-on-global-health-research-online-participation-only/ »}]

Assistez en ligne à cet événement scientifique de deux jours dédié à la présentation des recherches actuelles en sciences pharmaceutiques, aux thérapeutiques innovantes et à la santé globale. eugloh symgloh