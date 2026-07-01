Visite libre de l’église Saint Germain de Saclay, Église Saint-Germain, Saclay

Informations pratiques

Visite libre de l’église Saint Germain de Saclay 19 et 20 septembre Église Saint-Germain Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Visite libre de l’église et de son clocher

Église Saint-Germain Rue de Paris 91400 Saclay Saclay 91400 Essonne Île-de-France Église et clocher. Bus depuis Jouy Josas ou Orsay

Visite libre de l’église et son clocher