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Visite de l’observatoire ornithologique, Observatoire ornithologique, Saclay

dimanche 20 septembre 2026 · Observatoire ornithologique · Saclay

Visite de l’observatoire ornithologique, Observatoire ornithologique, Saclay

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Observatoire ornithologique
Adresse
RD446 91400 Saclay
Ville
91400 Saclay
Département
Essonne

Visite de l’observatoire ornithologique Dimanche 20 septembre, 09h00, 09h30, 10h00 Observatoire ornithologique Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T09:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T10:30:00+02:00

Amoureux des oiseaux venez découvrir l’observatoire ornithologique des étangs de Saclay. Grande aigrette, canard, cygne, héron et grand cormoran …, les étangs de Saclay, classés Réserve Naturelle Conventionnelle (RNC), abritent des oiseaux migrateurs et des espèces nicheuses.

Observatoire ornithologique RD446 91400 Saclay Saclay 91400 Val d’Albian Essonne Île-de-France https://www.ornitho-saclay.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.destination-paris-saclay.com/fr/fiche/fete-et-manifestation/l-observatoire-ornithologique-des-etangs-de-saclay-saclay_TFO6096364/ »}]
Visite commentée

©GILLESTHIERCELIN

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