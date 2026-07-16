Visite de l’observatoire ornithologique, Observatoire ornithologique, Saclay

Informations pratiques

Visite de l’observatoire ornithologique Dimanche 20 septembre, 09h00, 09h30, 10h00 Observatoire ornithologique Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T09:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T10:30:00+02:00

Amoureux des oiseaux venez découvrir l’observatoire ornithologique des étangs de Saclay. Grande aigrette, canard, cygne, héron et grand cormoran …, les étangs de Saclay, classés Réserve Naturelle Conventionnelle (RNC), abritent des oiseaux migrateurs et des espèces nicheuses.

Observatoire ornithologique RD446 91400 Saclay Saclay 91400 Val d’Albian Essonne Île-de-France https://www.ornitho-saclay.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.destination-paris-saclay.com/fr/fiche/fete-et-manifestation/l-observatoire-ornithologique-des-etangs-de-saclay-saclay_TFO6096364/ »}]

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©GILLESTHIERCELIN