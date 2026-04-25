Bélâbre

Symphonie du nouveau monde Le lac des Cygnes

Place de la République Bélâbre Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-24 17:00:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Sous la direction de Patrice Pinero, l’Orchestre Symphonique du Berry Opus36 et ses 55 musiciens vous invitent à voyager entre deux continents, où les passions côtoient le rêve et l’amour mène à l’affrontement.

Nous découvrirons ensemble l’acoustique désormais réputée de l’église de Bélâbre.

* La Symphonie n°9 du Nouveau Monde est la première œuvre qu’Antonin Dvořák compose en 1893 sur le sol américain. Elle s’inspire des musiques afro-américaines et amérindiennes qu’il découvre dans les rues de New York et lors de ses voyages à travers le continent. Ses thèmes mélodieux et contrastés, une orchestration d’une grande variété sont quelques éléments qui expliquent peut-être la popularité de cette œuvre grandiose, qu’on retrouve au cinéma et même dans l’espace.

* Tchaïkovsky compose le Lac des Cygnes en 1875.

Poursuivant un vol de cygnes sauvages, le Prince Siegfried s’enfonce dans la forêt, au bord d’un lac, où il s’éprend de leur reine. Un sort la condamne à vivre cygne le jour et femme la nuit. Sortilège éternel, à moins qu’un homme ne promette de l’aimer toujours… .

Place de la République Bélâbre 36370 Indre Centre-Val de Loire +33 6 81 99 69 61 orchestre.a.tempo@gmail.com

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English :

Organized by the Au Bon Coin bar, this beautiful summer evening begins at 5pm with a market featuring local producers, followed by a mechoui meal (reservations required) and an open-air concert by SNK!

L’événement Symphonie du nouveau monde Le lac des Cygnes Bélâbre a été mis à jour le 2026-04-25 par Destination Brenne