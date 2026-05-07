Bélâbre

Le songe d’une nuit d’été

Jovard Bélâbre Indre

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-17 20:30:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-17

L’adaptation situe l’action à Bélâbre au XVIIIème siècle. Le songe d’une nuit d’été nous emporte dans un monde réel et irréel, mêlant amour, féérie et théâtre.

Le Sieur de Malescot s’apprête à célébrer ses noces avec Hortense de Pocquières.

Dans la forêt avoisinante, Obéron, roi des fées, se dispute avec Titania, sa femme, au sujet de leurs nombreuses conquêtes passées et présentes. Ajoutons deux couples d’amoureux contrariés et des artisans partis répéter une tragédie pour les noces du Sieur. Tout ce petit monde finit par se retrouver dans la forêt, où les sortilèges d’Obéron, aidé par le lutin Puck, vont semer la confusion. De tourbillons en quiproquos, nous assistons à une danse féerique où se mêlent passions ardentes et enchantements magiques. Un songe ? 12 .

Jovard Bélâbre 36370 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 26 59

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English :

The adaptation sets the action in 18th-century Bélâbre. A Midsummer Night’s Dream takes us into a world both real and unreal, blending love, fairytale and drama.

L’événement Le songe d’une nuit d’été Bélâbre a été mis à jour le 2026-05-07 par Destination Brenne