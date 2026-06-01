Bélâbre

Les petites mains: Atelier terre enfants/parents

24 Rue du Four à Chaux Bélâbre Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-22 11:00:00

fin : 2026-07-22 12:00:00

Date(s) :

2026-07-22 2026-07-29 2026-08-12

Partagez un moment de créativité les mains dans la terre avec vos enfants.Familles

Découvrez le modelage dans un contexte ludique et convivial ou petits et grands partagent leur imagination et découvrent comment modeler des objets en terre dans l’atelier de la potière. .

24 Rue du Four à Chaux Bélâbre 36370 Indre Centre-Val de Loire +33 6 95 39 93 43 poteriedelaboutbout36@gmail.com

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English :

Workshops for young and old.

L’événement Les petites mains: Atelier terre enfants/parents Bélâbre a été mis à jour le 2026-06-01 par Destination Brenne