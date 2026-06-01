Les petites mains: Atelier terre enfants/parents Bélâbre
Les petites mains: Atelier terre enfants/parents Bélâbre mercredi 22 juillet 2026.
Bélâbre
Les petites mains: Atelier terre enfants/parents
24 Rue du Four à Chaux Bélâbre Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-22 11:00:00
fin : 2026-07-22 12:00:00
Date(s) :
2026-07-22 2026-07-29 2026-08-12
Partagez un moment de créativité les mains dans la terre avec vos enfants.Familles
Découvrez le modelage dans un contexte ludique et convivial ou petits et grands partagent leur imagination et découvrent comment modeler des objets en terre dans l’atelier de la potière. .
24 Rue du Four à Chaux Bélâbre 36370 Indre Centre-Val de Loire +33 6 95 39 93 43 poteriedelaboutbout36@gmail.com
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English :
Workshops for young and old.
L’événement Les petites mains: Atelier terre enfants/parents Bélâbre a été mis à jour le 2026-06-01 par Destination Brenne
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