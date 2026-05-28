Bélâbre

Stage de théâtre

1 La Croux Bélâbre Indre

Tarif : 650 – 650 – EUR

650

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-27 10:00:00

fin : 2026-08-23 13:00:00

Date(s) :

2026-07-27 2026-08-17

Le texte est choisi en amont et transmis aux stagiaires. Une réunion en juin permet de donner la distribution des rôles, et de parler du projet artistique.

1er jour Exercices de pratique théâtrale et lecture du texte.

2e 5e jour Travail d’improvisation autour des situations et/ou personnages,

répétition du texte, mise en jeu, filages (jouer le spectacle sans s’arrêter)

6e jour Dernier filage et représentation publique. 650 .

1 La Croux Bélâbre 36370 Indre Centre-Val de Loire +33 6 60 49 99 11 lacroubadour@gmail.com

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English :

The text is chosen in advance and sent to the trainees. A meeting in June provides an opportunity to cast the roles and discuss the artistic project.

L’événement Stage de théâtre Bélâbre a été mis à jour le 2026-05-28 par Destination Brenne