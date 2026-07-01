Informations pratiques

Bélâbre

George Sand, une plume libre et engagée

1 La Croux Bélâbre Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-25 18:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Lectures choisis de George Sand par la Comédie Bélâbraise.

A l’occasion du 150ème anniversaire de la disparition de George Sand, La Comédie Bélâbraise et la Croubadour se regroupent pour lire des extraits de ses romans, de sa correspondance et de ses écrits politiques. Lectures suivis d’un échange autour d’un verre. .

1 La Croux Bélâbre 36370 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 26 59

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English :

La Croubadour offers you a show: Paroles de femmes (Women?s words) tinged with humor and tenderness.

L’événement George Sand, une plume libre et engagée Bélâbre a été mis à jour le 2026-07-09 par Destination Brenne