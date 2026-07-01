George Sand, une plume libre et engagée Bélâbre
samedi 25 juillet 2026 · Bélâbre
Informations pratiques
Bélâbre
George Sand, une plume libre et engagée
1 La Croux Bélâbre Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-25 18:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Lectures choisis de George Sand par la Comédie Bélâbraise.
A l’occasion du 150ème anniversaire de la disparition de George Sand, La Comédie Bélâbraise et la Croubadour se regroupent pour lire des extraits de ses romans, de sa correspondance et de ses écrits politiques. Lectures suivis d’un échange autour d’un verre. .
1 La Croux Bélâbre 36370 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 26 59
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
La Croubadour offers you a show: Paroles de femmes (Women?s words) tinged with humor and tenderness.
L’événement George Sand, une plume libre et engagée Bélâbre a été mis à jour le 2026-07-09 par Destination Brenne
À voir aussi à Bélâbre (Indre)
- Patrick Van Ingen sculpteur sur bois à la tronçonneuse Bélâbre 15 juillet 2026
- Tour de l’Indre des sports Bélâbre 16 juillet 2026
- Le songe d’une nuit d’été Bélâbre 17 juillet 2026
- Les petites mains: Atelier terre enfants/parents Bélâbre 22 juillet 2026
- Stage de théâtre Bélâbre 27 juillet 2026