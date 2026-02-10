Patrick Van Ingen sculpteur sur bois à la tronçonneuse Bélâbre

Patrick Van Ingen sculpteur sur bois à la tronçonneuse

2, Route des Brandes Bélâbre Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-15 10:00:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Patrick Van Ingen réalise de grandes sculptures à la tronçonneuse plus impressionnantes les unes que les autres.

Patrick van Ingen est un ancien bûcheron, spécialiste du maniement des tronçonneuses.

Sur son temps libre, il a réalisé des œuvres de tailles géantes dont un tracteur 10,50 mètres de

long sur 4,50 mètres de hauteur. Fabriqué en 8000 heures, il est composé de différents bois séquoia, acacia et chêne. Patrick vous dévoilera quelques secrets et surtout le plaisir de transformer sa matière préférée, le bois, en motos, animaux… que l’on retrouve installés dans les communes du Parc de la Brenne. Une démonstration est prévue en toute sécurité. .

2, Route des Brandes Bélâbre 36370 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 20 28 accueil@destination-brenne.fr

English :

Patrick Van Ingen creates large chainsaw sculptures, each more impressive than the last.

