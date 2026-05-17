Bélâbre

Fête nationale à Bélâbre

Plan d’eau Bélâbre Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-13 19:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Bélâbre célèbre la Fête nationale au bord de son Plan d’eau repas républicain convivial dès 19h, suivi d’un feu d’artifice à la tombée de la nuit. Un grand rendez-vous estival ouvert à toutes et à tous.

Pour célébrer la Fête nationale, la commune de Bélâbre organise au Plan d’eau, une grande soirée festive ouverte à toutes et à tous. Au programme repas républicain dans une ambiance conviviale et populaire, animations musicales, puis feu d’artifice tiré au-dessus du plan d’eau à la tombée de la nuit. Un cadre naturel magnifique, des produits locaux à savourer, un moment de partage entre habitants, familles et visiteurs de passage en Brenne. Réservation conseillée pour le repas auprès de la Mairie. Buvette sur place. Une soirée emblématique de la vitalité communale, qui rassemble toutes les générations autour des couleurs de la République et du patrimoine vivant de Bélâbre. .

Plan d’eau Bélâbre 36370 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 61 80

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English :

For the Fête Nationale, an evening of food, fireworks and dancing at the lake, starting at 7:30pm.

L’événement Fête nationale à Bélâbre Bélâbre a été mis à jour le 2026-05-17 par Destination Brenne