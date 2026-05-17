Bélâbre

Fête de la musique à Bélâbre

Bélâbre Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-21 18:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Bélâbre célèbre la Fête de la Musique au Plan d’eau concerts en plein air et paella géante dans une ambiance festive et populaire. Un rendez-vous incontournable pour fêter l’été en famille, entre voisins et amis.

Pour la Fête de la Musique, Bélâbre transforme son Plan d’eau en véritable scène à ciel ouvert. Dimanche 21 juin 2026, dès 18h, concerts variés et animations rythment la soirée dans un cadre naturel exceptionnel, au cœur de la Brenne. Pour prolonger le plaisir, une paella géante est servie sur place, dans la pure tradition des fêtes estivales de village. L’occasion de partager un moment musical, gourmand et convivial entre habitants, vacanciers et visiteurs, et de découvrir l’un des plus beaux atouts naturels de Bélâbre. Concerts gratuits ; restauration sur place. Infos en mairie. Un événement qui illustre la vitalité culturelle et associative de notre commune rurale. .

Bélâbre 36370 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 61 80

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English :

Music festival with catering (Paëlla) accompanied by a music group.

L’événement Fête de la musique à Bélâbre Bélâbre a été mis à jour le 2026-05-17 par Destination Brenne