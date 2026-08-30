Informations pratiques

Langogne

SYRANO & FULL TÜKAN

Langogne Lozère

Tarif : 15 – 15 – 18 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21 20:30:00

fin : 2026-11-21

Date(s) :

2026-11-21

Syrano (Feat Danielito de Tryo) véritable artisan des mots et des sons, ce poète moderne a su briser les codes en fusionnant avec brio le rap et la chanson française.

Full Tükan est un quatuor d’électropical qui aime mélanger les styles pour créer un univers atypique et contrasté. Leurs influences mutliples s’entrelacent et se retrouvent autour d’une base techno et des sonorités latines…

En 2026, Syrano célèbre les 20 ans de Musiques de Chambre, son premier album mêlant poésie, rap acoustique et univers onirique. Pour l’occasion, il part en tournée avec un spectacle inédit un voyage à travers son répertoire entre souvenirs et réinventions musicales. Un spectacle intime, généreux et engagé.

Full Tükan est un quatuor d’électropical.

Vous me direz c’est quoi ? de l’électro avec du tropico ? Des palmiers dans de la techno ? Ou alors, tout simplement un ananas en néons ? Et Bien c’est rien de tout ça et tout ça en même temps.

Le Toucan est notre totem et il nous crie de montrer nos couleurs haut et fort, de protéger notre tribu, de ne pas nous prendre trop au sérieux.

Au coeur de la jungle urbaine ou tropicale, même si la forêt brûle, dansons et rions-nous de l’absurde.

En partenariat Les Fadarelles et la Ville de Langogne dans le cadre de Festiv’Allier la saison ! .

Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 46 17 35 festivallier48@gmail.com

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English :

Syrano (feat. Danielito de Tryo), a true master of words and sounds, this modern poet has broken the mold by brilliantly fusing rap and French chanson.

Full T%FCkan is an electrotropical quartet that loves to blend styles to create a unique and contrasting sound. Their diverse influences intertwine and converge around a techno foundation and Latin sounds…

L’événement SYRANO & FULL TÜKAN Langogne a été mis à jour le 2026-09-01 par 48-OT Langogne