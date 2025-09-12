T3M TOUS EN MOUVEMENT Devant le centre nautique Saint-Brevin-les-Pins

T3M TOUS EN MOUVEMENT

Devant le centre nautique 22 boulevard de l’océan Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 14:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-26

L’association La vie.. en rose organise une journée sportive, solidaire et inclusive

– Une journée pour être là autrement, pour soutenir celles et ceux qui traversent la maladie ou handicap.

– Pour reconnaître la place des aidants et des soignants, sans rôle à tenir, simplement présents.

– Pour permettre à chacun de bouger à son rythme marcher, courir, s’amuser… ou simplement être là.

– Parce qu’ensemble, tout devient plus facile à porter !

Au programme

– Des circuits ludiques pour les enfants (missions à résoudre avec des indices à récolter)

– Randonnées pour les adultes 5km ou 10km

– Animations gratuites (jeux en bois…) + buvette

5€ par personne

Réservation obligatoire par téléphone 06 37 76 57 18 .

Devant le centre nautique 22 boulevard de l’océan Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 37 76 57 18 ludiboucard@gmail.com

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English :

L’événement T3M TOUS EN MOUVEMENT Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Saint Brevin