Table de médiation “Merveilles au Jardin”, Jardin botanique Henri-Gaussen (site du muséum), Toulouse

Table de médiation “Merveilles au Jardin” 6 et 7 juin Jardin botanique Henri-Gaussen (site du muséum) Haute-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

Le monde végétal est plein de détails que l’on ne voit pas toujours au premier regard.

À travers différents éléments botaniques, cette table de médiation propose d’observer autrement couleurs, formes et textures.

Expériences, jeux et anecdotes s’entremêlent pour éveiller les sens.

Accessible aux personnes en situation de handicap cognitif et psychique

En accès libre

Jardin botanique Henri-Gaussen (site du muséum) Muséum de Toulouse, 35 allées Jules Guesde, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 05 82 52 59 70 http://jardin-botanique.ups-tlse.fr Agréé JBFPF (jardin botanique de France et des pays francophones), le jardin en spirale ethnobotanique de 5 000 mètres carrés permet une redécouverte de la vie des plantes adaptées aux milieux, une exploration des relations entre monde végétal et monde animal et des phénomènes démontrant l’unité du monde vivant. La collection botanique de 1 000 taxons incluant les plantes menacées de Midi-Pyrénées qui prend place sur une spirale ethnobotanique, subdivisée en plusieurs thèmes. Les collections en serre : forêt tropicale, plantes des milieux arides, carnivores, tropicales à usages médicinal, alimentaire ou industriel ; s’accompagnent de collections d’agrumes. Entrée par le jardin des Plantes, 35 allées Jules-Guesde (côté Muséum). Parking à proximité, animaux non admis.

Le monde végétal est plein de détails que l’on ne voit pas toujours au premier regard.

©Muséum de Toulouse