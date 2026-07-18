TABLE RONDE Art’griculture Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux

Informations pratiques

Périgueux

TABLE RONDE Art’griculture

Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-24 18:00:00

fin : 2026-11-24 19:30:00

Date(s) :

2026-11-24

Quels liens unissent le monde paysan, l’art et la culture ? Cette table ronde réunit des intervenant.es issu.es de ces univers pour croiser leurs regards, partager leurs expériences et témoigner de collaborations concrètes.

Animée par Thierry Letellier, agriculteur à la retraite, maire de la commune de La Villedieu en Creuse, ancien administrateur Centre Internationale d’Art et du Paysage de l’Ile de Vassivière.

Autour de la table:

– Sylvie Violan directrice de la Scène Nationale Carré-Colonnes et Barbara Joly, maraichère-médiatrice, pour leurs engagements et actions en faveur du lien entre nature et culture.

– Lou Leygnac designer plasticienne et Marie Chaudet éleveuse bergère et fromagère pour leur collaboration autour du Projet Prairie de Lanouaille.

– Angelina Pavlova artiste-plasticienne et Adina Cok paysanne, maraichère pour leur collaboration autour du projet Paysannes. .

Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 45 65 45

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English : TABLE RONDE Art’griculture

L’événement TABLE RONDE Art’griculture Périgueux a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Communal de Périgueux