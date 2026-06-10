Vialas

TABLE RONDE POUR UNE SOCIÉTÉ PLUS INCLUSIVE

Jardin paroissial Vialas Lozère

Tarif : – – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Table ronde et débat organisés par l’association cultuelle protestante, au Jardin paroissial Pour une société plus inclusive le crieur, la pasteure et le philosophe, table ronde (18 h), apéro-dînatoire

(19 h 30), débat-échanges (20 h 30).

TABLE RONDE ET DÉBAT organisés par l’association cultuelle protestante, au Jardin paroissial Pour une société plus inclusive le crieur, la pasteure et le philosophe, table ronde (18 h), apéro-dînatoire

(19 h 30), débat-échanges (20 h 30).

Avec Gérald RIGAUD, crieur public ; Emeline DAUDÉ, théologienne queer ; Guy FLORÈS, philosophe. .

Jardin paroissial Vialas 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94

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English :

Round table and debate organized by the Protestant church association, at the Jardin paroissial: Pour une société plus inclusive le crieur, la pasture et le philosophe, round table (6 pm), aperitif-dînatoire

(7:30 p.m.), panel discussion (8:30 p.m.).

L’événement TABLE RONDE POUR UNE SOCIÉTÉ PLUS INCLUSIVE Vialas a été mis à jour le 2026-06-10 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère