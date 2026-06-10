TABLE RONDE POUR UNE SOCIÉTÉ PLUS INCLUSIVE Vialas
TABLE RONDE POUR UNE SOCIÉTÉ PLUS INCLUSIVE Vialas mercredi 15 juillet 2026.
Vialas
TABLE RONDE POUR UNE SOCIÉTÉ PLUS INCLUSIVE
Jardin paroissial Vialas Lozère
Tarif : – – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Table ronde et débat organisés par l’association cultuelle protestante, au Jardin paroissial Pour une société plus inclusive le crieur, la pasteure et le philosophe, table ronde (18 h), apéro-dînatoire
(19 h 30), débat-échanges (20 h 30).
TABLE RONDE ET DÉBAT organisés par l’association cultuelle protestante, au Jardin paroissial Pour une société plus inclusive le crieur, la pasteure et le philosophe, table ronde (18 h), apéro-dînatoire
(19 h 30), débat-échanges (20 h 30).
Avec Gérald RIGAUD, crieur public ; Emeline DAUDÉ, théologienne queer ; Guy FLORÈS, philosophe. .
Jardin paroissial Vialas 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Round table and debate organized by the Protestant church association, at the Jardin paroissial: Pour une société plus inclusive le crieur, la pasture et le philosophe, round table (6 pm), aperitif-dînatoire
(7:30 p.m.), panel discussion (8:30 p.m.).
L’événement TABLE RONDE POUR UNE SOCIÉTÉ PLUS INCLUSIVE Vialas a été mis à jour le 2026-06-10 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
À voir aussi à Vialas (Lozère)
- FÊTE DU COLLÈGE DU TRENZE Vialas 18 juin 2026
- GOÛTER CHANTANT EHPAD Vialas 24 juin 2026
- POT DE FIN D’ANNEE Vialas 26 juin 2026
- LABORATOIRE D’ÉCRITURE CRÉATIVE Vialas 29 juin 2026
- CONCERT EL DJAMILA Vialas 10 juillet 2026