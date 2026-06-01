Table-ronde – Rencontre partenaires, Forum des MARAIS, Rochefort

Table-ronde – Rencontre partenaires Mercredi 3 juin, 09h30 Forum des MARAIS Charente-Maritime

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-03T09:30:00+02:00 – 2026-06-03T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-03T09:30:00+02:00 – 2026-06-03T12:00:00+02:00

Cet événement est coorganisé par le CLLAJ.17 et les associations Habitat Jeunes de Charente-Maritime, membres des réseaux de l’URHAJ Nouvelle-Aquitaine et de l’UNHAJ.

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L’objectif de cette demi-journée est d’éclairer les acteurs présents sur les enjeux liés au logement des jeunes, en présentant et en mettant en perspective deux modèles : les résidences sociales Foyers de Jeunes Travailleurs (RS-FJT) et les résidences sociales Jeunes Actifs (RS-JA).

À travers cette matinée, nous souhaitons nourrir une réflexion collective afin d’accompagner les choix stratégiques à venir sur les territoires, en croisant approches sociales, territoriales, réglementaires et opérationnelles.

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Déroulé de la matinée :

9h30 – 10h00 : Accueil café

10h00 – 10h15 : Introduction et présentation des objectifs

10h15 – 10h45 : Éclairage sur la jeunesse aujourd’hui (données, enjeux territoriaux) par Yoann Matilla de la MDAJA17

10h45 – 11h45 : Table ronde : « Loger les jeunes, bâtir la société de demain : quels choix de modèles ? » avec la présence de Marianne Auffret Directrice Générale de l’UNHAJ.

11h45 – 12h00 : Échanges avec la salle et conclusion

Forum des MARAIS 2 quai aux Vivres, 17300 ROCHEFORT Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=WanWB0dYVUCQGuViLLArovKkFRXsVMJAmuBkICqjE0tURjFTTzFUSzFDRURMQUVXQTdMVTdESU5HNS4u&route=shorturl »}]

Cette rencontre réunira différents acteurs (institutionnels, opérateurs, experts, élus, etc.) afin de croiser les regards et favoriser un débat éclairé sur les enjeux liés au logement des jeunes.