Table-ronde – Rencontre partenaires, Forum des MARAIS, Rochefort
Table-ronde – Rencontre partenaires, Forum des MARAIS, Rochefort mercredi 3 juin 2026.
Table-ronde – Rencontre partenaires Mercredi 3 juin, 09h30 Forum des MARAIS Charente-Maritime
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-03T09:30:00+02:00 – 2026-06-03T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-03T09:30:00+02:00 – 2026-06-03T12:00:00+02:00
Cet événement est coorganisé par le CLLAJ.17 et les associations Habitat Jeunes de Charente-Maritime, membres des réseaux de l’URHAJ Nouvelle-Aquitaine et de l’UNHAJ.
—
L’objectif de cette demi-journée est d’éclairer les acteurs présents sur les enjeux liés au logement des jeunes, en présentant et en mettant en perspective deux modèles : les résidences sociales Foyers de Jeunes Travailleurs (RS-FJT) et les résidences sociales Jeunes Actifs (RS-JA).
À travers cette matinée, nous souhaitons nourrir une réflexion collective afin d’accompagner les choix stratégiques à venir sur les territoires, en croisant approches sociales, territoriales, réglementaires et opérationnelles.
—
Déroulé de la matinée :
- 9h30 – 10h00 : Accueil café
- 10h00 – 10h15 : Introduction et présentation des objectifs
- 10h15 – 10h45 : Éclairage sur la jeunesse aujourd’hui (données, enjeux territoriaux) par Yoann Matilla de la MDAJA17
- 10h45 – 11h45 : Table ronde : « Loger les jeunes, bâtir la société de demain : quels choix de modèles ? » avec la présence de Marianne Auffret Directrice Générale de l’UNHAJ.
- 11h45 – 12h00 : Échanges avec la salle et conclusion
Forum des MARAIS 2 quai aux Vivres, 17300 ROCHEFORT Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=WanWB0dYVUCQGuViLLArovKkFRXsVMJAmuBkICqjE0tURjFTTzFUSzFDRURMQUVXQTdMVTdESU5HNS4u&route=shorturl »}]
Cette rencontre réunira différents acteurs (institutionnels, opérateurs, experts, élus, etc.) afin de croiser les regards et favoriser un débat éclairé sur les enjeux liés au logement des jeunes.
À voir aussi à Rochefort (Charente-Maritime)
- Table ronde sur le logement des jeunes RSJA / RSHAJ, Forum des Marais, Rochefort 3 juin 2026
- La Belle au bois dormant La Coupe d’Or Rochefort 3 juin 2026
- Bal folk chemin de la Vieille Forme Rochefort 4 juin 2026
- Rendez-vous aux jardins Rochefort 5 juin 2026
- Regardons nos jardins ! impasse du 11 Novembre Rochefort 5 juin 2026