Table ronde sur le logement des jeunes RSJA / RSHAJ, Forum des Marais, Rochefort

Table ronde sur le logement des jeunes RSJA / RSHAJ Mercredi 3 juin, 09h30 Forum des Marais Charente-Maritime

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-03T09:30:00+02:00 – 2026-06-03T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-03T09:30:00+02:00 – 2026-06-03T12:00:00+02:00

Madame, Monsieur,

Dans le cadre de la 17ᵉ édition de la Semaine du logement des jeunes, organisée par l’UNCLLAJ avec la participation du réseau Habitat Jeunes, dont l’objectif est de sensibiliser aux difficultés rencontrées par les jeunes dans l’accès au logement et de mieux faire connaître les solutions existantes sur les territoires, nous avons le plaisir de vous inviter à une demi-journée d’échanges.

Cet événement est coorganisé par le CLLAJ 17 et les associations Habitat Jeunes de Charente-Maritime, membres des réseaux de l’URHAJ Nouvelle-Aquitaine et de l’UNHAJ.

L’objectif de cette demi-journée est d’éclairer les acteurs présents sur les enjeux liés au logement des jeunes, en présentant et en mettant en perspective deux modèles : les résidences sociales Foyers de Jeunes Travailleurs (RS-FJT) et les résidences sociales Jeunes Actifs (RS-JA).

À travers cette matinée, nous souhaitons nourrir une réflexion collective afin d’accompagner les choix stratégiques à venir sur les territoires, en croisant approches sociales, territoriales, réglementaires et opérationnelles.

Déroulé prévisionnel

↘ 9h30 – 10h00 : Accueil café

↘ 10h00 – 10h15 : Introduction et présentation des objectifs

↘ 10h15 – 10h45 : Éclairage sur la jeunesse aujourd’hui (données, parcours, enjeux territoriaux)

↘ 10h45 – 11h45 : Table ronde

« Loger les jeunes, bâtir la société de demain : quels choix de modèles ? »

↘ 11h45 – 12h00 : Échanges avec la salle et conclusion

Cette rencontre réunira différents acteurs (institutionnels, opérateurs, experts, élus, etc.) afin de croiser les regards et favoriser un débat éclairé.

Nous serions ravis de pouvoir compter sur votre présence.

Nous vous remercions de bien vouloir confirmer (ou non) votre participation en vous inscrivant en ligne.

Restant à votre disposition pour toute information complémentaire,

Cordialement,

Forum des Marais ROCHEFORT Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://lnkd.in/eYA2VRgG »}]

Une demi-journée pour d’éclairer les acteurs présents sur les enjeux liés au logement des jeunes.

URHAJ NA