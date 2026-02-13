Table ronde sur la santé mentale des adolescents, Bibliothèque Bordeaux-Lac, Bordeaux

Table ronde sur la santé mentale des adolescents Samedi 28 mars, 10h30 Bibliothèque Bordeaux-Lac Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-28T10:30:00+01:00 – 2026-03-28T12:30:00+01:00

Fin : 2026-03-28T10:30:00+01:00 – 2026-03-28T12:30:00+01:00

Dans le cadre de La Fabrique du citoyen, la bibliothèque Bordeaux-Lac vous propose une table ronde sur la santé mentale des adolescents, en partenariat avec La Semaine du cerveau coordonnée par la Société des neurosciences.

Ils ont connu le confinement, comment vont-ils ?

Avec :

Jessica Brandler, sociologue bordelaise et chercheuse associée au Centre Emile Durkheim

Dr. Tchamgoué Adeline, Pédopsychiatre – Cheffe du Pôle Universitaire de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent (PUPEA) du Centre hospitalier Charles Perrens

Ahmed Messaoudi, auteur de Réinventer l’école à l’ère de l’intelligence artificielle : Réflexions pour une reprise en main du numérique à l’école (éditions L’Harmattan, 2025).

La matinée sera suivie d’une séance de dédicace avec une table de vente tenue par la librairie Mollat et d’un verre de l’amitié.

Le samedi 28 mars à partir de 10h30, sur inscription auprès des bibliothécaires.

Bibliothèque Bordeaux-Lac Place Ginette Neveu, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Les Aubiers Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 50 97 95 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« link »: « https://bibliotheque.bordeaux.fr/agenda/les-evenements/la-fabrique-du-citoyen »}, {« link »: « https://www.semaineducerveau.fr/ »}, {« link »: « https://www.neurosciences.asso.fr/ »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Table ronde en écho à la situation de crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 Fabrique du citoyen Santé mentale

© Bibliothèques de Bordeaux