Tables des Mauges, Tables de Loire Brasserie La Rombière Beaupréau Beaupréau-en-Mauges

Beaupréau 69 Rue de la Lime Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-12 19:00:00
fin : 2026-03-12 23:00:00
Date(s) :
2026-03-12
Un nouveau rdv gourmand de Tables des Mauges, Tables de Loire, direction la brasserie la Rombière à Beaupréau.
Tables des Mauges Tables de Loire est de retour cette année pour le plus grand plaisir des gourmands ! Nos chef(fe)s s’engagent à proposer un menu unique à 35 € (entrée, plat, fromage, dessert) pour une ou plusieurs dates en mettant en avant les produits locaux. L’occasion de découvrir les restaurants à deux pas de chez nous !
Jeudi soir 12 mars, l’équipe de la brasserie la Rombière à Beaupréau vous propose un menu unique à l’occasion de Tables des Mauges Tables de Loire.
Réservation obligatoire auprès du restaurant .
Beaupréau 69 Rue de la Lime Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 85 54 26 restaurant@larombiere.com
English :
A new gourmet event from Tables des Mauges, Tables de Loire, heading for the brasserie la Rombière in Beaupréau.
