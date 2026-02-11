Tables des Mauges, Tables de Loire Brasserie La Rombière Beaupréau Beaupréau-en-Mauges

Tables des Mauges, Tables de Loire Brasserie La Rombière

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-12 19:00:00

fin : 2026-03-12 23:00:00

Date(s) :

2026-03-12

Un nouveau rdv gourmand de Tables des Mauges, Tables de Loire, direction la brasserie la Rombière à Beaupréau.

Tables des Mauges Tables de Loire est de retour cette année pour le plus grand plaisir des gourmands ! Nos chef(fe)s s’engagent à proposer un menu unique à 35 € (entrée, plat, fromage, dessert) pour une ou plusieurs dates en mettant en avant les produits locaux. L’occasion de découvrir les restaurants à deux pas de chez nous !

Jeudi soir 12 mars, l’équipe de la brasserie la Rombière à Beaupréau vous propose un menu unique à l’occasion de Tables des Mauges Tables de Loire.

Réservation obligatoire auprès du restaurant .

Beaupréau 69 Rue de la Lime Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 85 54 26 restaurant@larombiere.com

English :

A new gourmet event from Tables des Mauges, Tables de Loire, heading for the brasserie la Rombière in Beaupréau.

