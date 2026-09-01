Tad l’explorateur et la lampe magique Château-Salins
mercredi 28 octobre 2026 · Château-Salins
Informations pratiques
Château-Salins
Tad l’explorateur et la lampe magique
2 rue Poincaré Château-Salins Moselle
Tarif : – – EUR
6
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-10-28 14:00:00
fin : 2026-10-28 16:00:00
Date(s) :
2026-10-28
Tad et Sara sont désormais les heureux parents d’Oli, une adorable petite fille de deux ans. Mais ce nouveau bonheur fait de l’ombre à Momie, qui a l’impression de ne plus être au centre de l’attention.
Lors de vacances à Londres, la bande découvre la mystérieuse Lampe Merveilleuse des Mille et Une Nuits. Momie formule alors un vœu surprenant voyager dans le temps pour retrouver l’époque de sa jeunesse, lorsque tout le monde l’adorait !
Tad, Sara et leurs amis se lancent alors à sa poursuite à travers les siècles, de la cité perdue de Païtiti à la Grèce Antique, jusqu’au Moyen-Orient et à la légendaire grotte d’Ali Baba et les Quarante Voleurs.Tout public
6 .
2 rue Poincaré Château-Salins 57170 Moselle Grand Est +33 3 87 05 10 52 mairie@chateau-salins.fr
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English :
Tad and Sara are now the proud parents of Oli, an adorable two-year-old girl. But this newfound happiness casts a shadow over Momie, who feels she is no longer the center of attention.
While on vacation in London, the gang discovers the mysterious Magic Lamp from *One Thousand and One Nights*. Momie then makes a surprising wish: to travel back in time to the days of her youth, when everyone adored her!
Tad, Sara, and their friends then set off in pursuit of her through the si%, from the lost city of Pa%EFtiti to Ancient Greece, all the way to the Middle East and the legendary cave of Ali Baba and the Forty Thieves.
L’événement Tad l’explorateur et la lampe magique Château-Salins a été mis à jour le 2026-09-01 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS SAULNOIS
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