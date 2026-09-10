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TADAM !, Maison de la Polyculture, Ormes

samedi 19 septembre 2026 · Maison de la Polyculture · Ormes

TADAM !, Maison de la Polyculture, Ormes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Maison de la Polyculture
Adresse
19 rue des Chabasses, 45140 Ormes
Ville
45140 Ormes
Département
Loiret
Tarif
Sur réservation

TADAM ! Samedi 19 septembre, 20h30 Maison de la Polyculture Loiret

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Concert avec Aimée Leballeur au chant et Fred Ferrand à l’accordéon.

Maison de la Polyculture 19 rue des Chabasses, 45140 Ormes Ormes 45140 Loiret Centre-Val de Loire 06 30 59 52 28 http://www.ville-ormes.fr https://www.ville-ormes.fr/vos-demarches/places-de-spectacles/
Concert avec Aimée Leballeur au chant et Fred Ferrand à l’accordéon.

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