AGENDA · Ormes
TADAM !, Maison de la Polyculture, Ormes
samedi 19 septembre 2026 · Maison de la Polyculture · Ormes
Informations pratiques
TADAM ! Samedi 19 septembre, 20h30 Maison de la Polyculture Loiret
Sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00
Concert avec Aimée Leballeur au chant et Fred Ferrand à l’accordéon.
Maison de la Polyculture 19 rue des Chabasses, 45140 Ormes Ormes 45140 Loiret Centre-Val de Loire 06 30 59 52 28 http://www.ville-ormes.fr https://www.ville-ormes.fr/vos-demarches/places-de-spectacles/
Concert avec Aimée Leballeur au chant et Fred Ferrand à l’accordéon.
©
À voir aussi à Ormes (Loiret)
- Vernissage de l’exposition « Deux mots pour te donner des nouvelles… une famille ormoise au cœur de la Première Guerre mondiale », Maison de la Polyculture, Ormes 19 septembre 2026
- « Vivre la Grande Guerre à l’Arrière – Lignes de vies brisées, entre le petit peuple paysan et ouvrier et les élites » par Pierre Allorant, Maison de la Polyculture, Ormes 19 septembre 2026
- Repas partagé, Maison de la Polyculture, Ormes 19 septembre 2026