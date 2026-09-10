TADAM !, Maison de la Polyculture, Ormes

samedi 19 septembre 2026 · Maison de la Polyculture · Ormes

Informations pratiques

TADAM ! Samedi 19 septembre, 20h30 Maison de la Polyculture Loiret

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Concert avec Aimée Leballeur au chant et Fred Ferrand à l’accordéon.

Maison de la Polyculture 19 rue des Chabasses, 45140 Ormes Ormes 45140 Loiret Centre-Val de Loire 06 30 59 52 28 http://www.ville-ormes.fr https://www.ville-ormes.fr/vos-demarches/places-de-spectacles/

Concert avec Aimée Leballeur au chant et Fred Ferrand à l’accordéon.

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