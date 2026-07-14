Informations pratiques

TAGLIT – DROIT DU SANG, WINTER FAMILY Théâtre L’Aire Libre Rennes 19 et 20 novembre Ille-et-Vilaine

Dans cette nouvelle pièce documentaire, Winter Family poursuit son étude de la société israélienne, s’intéressant ici à la fabrique du récit sioniste.

Dans cette nouvelle pièce documentaire, Winter Family poursuit son étude de la société israélienne, s’intéressant ici à la fabrique du récit sioniste.

Taglit – Droit du Sang déconstruit les voyages offerts chaque année à la jeunesse juive mondiale par une organisation internationale sioniste afin de découvrir Israël – envisagée comme souhaitable terre d’accueil, invisibilisant mécaniquement la tragédie et la réalité palestinienne sur les terres visitées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-11-19T21:00:00.000+01:00

Fin : 2026-11-20T22:10:00.000+01:00

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https://indiv.themisweb.fr/0146/fEventChoiceIsMade.aspx?idstructure=0146&idevent=4231

Théâtre L’Aire Libre 2 rue jules vallès 35136 Saint-Jacques-de-la-lande Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



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