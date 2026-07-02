TAGLIT – DROIT DU SANG, WINTER FAMILY, Théâtre L’Aire Libre, Rennes
jeudi 19 novembre 2026 · Théâtre L'Aire Libre · Rennes
Informations pratiques
TAGLIT – DROIT DU SANG, WINTER FAMILY 19 et 20 novembre Théâtre L’Aire Libre Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-19T21:00:00+01:00 – 2026-11-19T22:10:00+01:00
Fin : 2026-11-20T21:00:00+01:00 – 2026-11-20T22:10:00+01:00
Dans cette nouvelle pièce documentaire, Winter Family poursuit son étude de la société israélienne, s’intéressant ici à la fabrique du récit sioniste.
Taglit – Droit du Sang déconstruit les voyages offerts chaque année à la jeunesse juive mondiale par une organisation internationale sioniste afin de découvrir Israël – envisagée comme souhaitable terre d’accueil, invisibilisant mécaniquement la tragédie et la réalité palestinienne sur les terres visitées.
Théâtre L’Aire Libre 2 rue jules vallès 35136 Saint-Jacques-de-la-lande Rennes 35043 Cleunay – Arsenal-Redon Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0146/fEventChoiceIsMade.aspx?idstructure=0146&idevent=4231 »}]
Dans cette nouvelle pièce documentaire, Winter Family poursuit son étude de la société israélienne, s’intéressant ici à la fabrique du récit sioniste. théâtre
Andreas Keuchel
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