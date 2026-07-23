Informations pratiques

Boursay

Taille d’été et suivi sur les arbres de l’Arboretrogne à Boursay

Boursay Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-08 14:00:00

fin : 2026-08-08 17:00:00

Date(s) :

2026-08-08

L’occasion de découvrir les gestes qui permettent de préserver ce patrimoine vivant, d’échanger avec des passionnés et de mieux comprendre l’évolution de cet espace unique.

Taille d’été et suivi sur les arbres de l’Arboretrogne à Boursay. Envie d’en apprendre davantage sur les arbres têtards et leur entretien ? Participez à cette animation consacrée à la taille d’été et au suivi des arbres de l’Arboretrogne. Formateurs Florian Vincent et Dominique Mansion. Réservation préférable. Ouvert à toutes et tous, avec ou sans expérience. .

Boursay 41270 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 80 92 01 contact@maisonbotanique.com

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English :

An opportunity to discover the practices that help preserve this living heritage, to connect with fellow enthusiasts, and to gain a better understanding of how this unique place has evolved.

L’événement Taille d’été et suivi sur les arbres de l’Arboretrogne à Boursay Boursay a été mis à jour le 2026-07-23 par OT de Vendome Territoires Vendomois