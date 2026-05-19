Take Me Out : Young Widows + Aicher en concert ! Le Chinois Montreuil

Take Me Out présente…

Young Widows + Aicher en concert !

Tickets : https://shotgun.live/events/young-widows-aicher

YOUNG WIDOWS

Les sons, les morceaux et les passages de « Power Sucker » sont la raison même pour laquelle Young Widows existe toujours après une pause créative de onze ans; ils restent passés maîtres dans l’art de créer une musique où le poids sonore et l’intensité émotionnelle s’équilibrent parfaitement. Young Widows a inspiré des dizaines d’artistes underground à travers le monde grâce à son mélange unique de noise-rock, de hardcore et de post-punk, ainsi qu’à sa démarche novatrice. Le son de Young Widows – ou plus exactement, l’esprit de Young Widows – se déchaîne avec une force de frappe sur leur cinquième album studio.

La puissance de « Power Sucker » n’a rien de mystérieux. Le trio de Louisville, dans le Kentucky, joue ses parties individuelles avec une précision et un style si reconnaissables qu’une fois entrelacées, chaque pièce complète devient partie intégrante du puzzle. Les guitares grésillantes, la basse grondante et la batterie implacable déchirent le sol que Young Widows avait précédemment préparé pour permettre les arrangements vocaux les plus avant-gardistes de leur carrière, qui s’étend désormais sur deux décennies.

Au-delà de leurs accomplissements historiques, Power Sucker possède l’impact et la magie d’un premier album de groupe émergent. Après tout, il s’agit du regroupement de trois passionnés de longue date qui partagent à nouveau leur amour indéfectible pour l’art du son. Rien ni personne ne peut leur enlever ce pouvoir.

ÉCOUTER

https://youngwidows.bandcamp.com/

REGARDER

https://linktr.ee/youngwidows

AIMER

https://www.instagram.com/youngwidowsband/

AICHER

Liam Andrews est un musicien et artiste visuel basé en Europe. Depuis vingt ans, Andrews explore les possibilités de l’amplification de masse et des musiques dissonantes avec le groupe expérimental post-punk MY DISCO, ainsi qu’en collaboration avec Karl O’Connor (Regis, Sandwell District) et Boris Wilsdorf (Einstürzende Neubauten) au sein du projet A Southern Code.

Son travail récent, sous le nom d’AICHER, se concentre sur la réutilisation des éléments accidentels captés dans des enregistrements spatiaux. Évoluant dans les esthétiques atonales et monochromatiques qui l’attirent, et puisant dans un vaste catalogue de matériaux enregistrés, il transforme ces fragments sonores en compositions faites de feedbacks minutieusement travaillés, de tourbillons percussifs vertigineux et de fréquences subharmoniques vacillantes. Le résultat prend la forme d’un ensemble de mouvements sonores, une accumulation de dissonances troublantes qui demeurent en suspension.

ÉCOUTER

https://aicher.bandcamp.com/

AIMER

https://www.instagram.com/liam_andrews

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INFOS PRATIQUES

Jeudi 8 Octobre 2026

Le Chinois

6 Place du Marché, 93100 Montreuil

Young Widows a inspiré des dizaines d’artistes underground à travers le monde grâce à son mélange unique de noise-rock, de hardcore et de post-punk, ainsi qu’à sa démarche novatrice.

Le jeudi 08 octobre 2026

de 20h00 à 22h30

payant Billet : 17 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-08T23:00:00+02:00

fin : 2026-10-09T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-10-08T20:00:00+02:00_2026-10-08T22:30:00+02:00

Le Chinois 6 Place du Marché 93100 Montreuil

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