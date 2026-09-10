Tales & Ahlam + La Louuve + Chak Chouka, La Fabrique Ile de Nantes – Trempo, Nantes
vendredi 30 octobre 2026 · La Fabrique Ile de Nantes - Trempo · Nantes
Informations pratiques
Tales & Ahlam + La Louuve + Chak Chouka Vendredi 30 octobre, 20h00 La Fabrique Ile de Nantes – Trempo Loire-Atlantique
Prix libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-30T20:00:00+01:00 – 2026-10-30T23:59:00+01:00
Fin : 2026-10-30T20:00:00+01:00 – 2026-10-30T23:59:00+01:00
Inspiré du plat méditerranéen dont il porte le nom, le collectif nantais Chak Chouka enflamme les nuits avec des soirées dansantes aux sonorités d’Afrique du Nord. Ces DJ reprennent des classiques de la musique arabe choisies spécialement pour le dancefloor.
La Fabrique Ile de Nantes – Trempo 6 Boulevard Léon Bureau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire
Inspiré du plat méditerranéen, le collectif nantais Chak Chouka enflamme les soirées avec des sonorités d’Afrique du Nord.
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