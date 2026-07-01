Tango en trio, La Crypte, Lagorce

Informations pratiques

Tango en trio Mardi 14 juillet, 21h00 La Crypte Ardèche

Plusieurs tarifs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-14T21:00:00+02:00 – 2026-07-14T23:00:00+02:00

Fin : 2026-07-14T21:00:00+02:00 – 2026-07-14T23:00:00+02:00

Sous les voûtes de la Crypte de Lagorce, le temps semble suspendu. Un harmonica, une guitare, une voix : la simplicité comme une évidence. Grâce à Franco Luciani, Diego Kvitko et Walter « El Chino » Laborde, véritables figures de la scène argentine, le tango se dépouille de tout artifice pour revenir à sa source, un chant populaire né dans les ports et les faubourgs, cousin du fado ou du rébétiko, nourri de mélancolie, de désir et d’élans de vie. Ici, tout se joue dans l’instant. La guitare trace les lignes, l’harmonica colore l’espace, la voix raconte, tour à tour tendre, rugueuse, habitée. Comme dans un tablao, la proximité est essentielle : les musiciens partagent une présence, une émotion, un moment suspendu.

Dans la chaleur de la Crypte, le public se laisse peu à peu entraîner, presque invité à la table des musiciens. Un voyage sensible, au cœur d’un tango vivant, sincère et profondément humain.

La Crypte Place de l’Église, 07150 Lagorce Lagorce 07150 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 72 07 84 53 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cordesenballade.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.cordesenballade.com/ »}]

Ce lieu singulier, à la fois intime et chargé de mystère, devient le théâtre idéal d’un tango retrouvé, proche, presque murmuré, comme une confidence partagée. Concert festival

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