Tango & Santé, Musée d’art et d’histoire, Genève
mardi 3 novembre 2026 · Musée d'art et d'histoire · Genève
Informations pratiques
Tango & Santé Mardi 3 novembre, 14h00 Musée d’art et d’histoire
Prix libre, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-03T14:00:00+01:00 – 2026-11-03T15:30:00+01:00
Fin : 2026-11-03T14:00:00+01:00 – 2026-11-03T15:30:00+01:00
Ces ateliers thérapeutiques mêlent la danse du tango argentin et la découverte du musée. Ils s’adressent aux personnes souffrant de troubles neurologiques (Parkinson, Alzheimer, post-AVC et autres maladies du mouvement) et leurs proches aidants.
Avec Claire Rufenacht, danse-thérapeute, Pedro Ratto, danseur, et Murielle Brunschwig, médiatrice culturelle
Inscription obligatoire (au moins 24h avant chaque atelier) auprès de Claire Rufenacht, par email: crufenacht@hotmail.com ou par téléphone 079 474 47 90 (laisser un message)
Musée d’art et d’histoire Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève Genève 1205 +41 22 418 26 00 http://www.mah-geneve.ch [{« link »: « mailto:crufenacht@hotmail.com »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-art-histoire/
Bien-être au MAH
DR
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