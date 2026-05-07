Taol Draezh Plouha
Taol Draezh Plouha mercredi 15 juillet 2026.
Plouha
Taol Draezh
Plage du Palus Plouha Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 15:00:00
fin : 2026-07-15 16:30:00
Date(s) :
2026-07-15
Nouvelle proposition de l’Office de Tourisme Falaises d’Armor pour cet été 2026 s’installer sur des tables de jeu en sable sur les plages de Plouha et profiter en plein air de jeux de société mis à disposition, 8 jeux différents, à partir de 8 ans mais les plus petits peuvent essayer!
Gratuit. Plage du Palus. .
Plage du Palus Plouha 22580 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 70 12 47
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English :
L’événement Taol Draezh Plouha a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de tourisme Falaises d’Armor
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