Tarascon Taureau Piscine Club Lou Tau Avenue Roger Salengro Tarascon

Tarascon

Tarascon Taureau Piscine Club Lou Tau

Samedi 20 juin 2026 de 21h30 à 0h30. Avenue Roger Salengro Arènes municipales Jo Durand Tarascon Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 21:30:00

fin : 2026-06-20 00:30:00

Date(s) :

2026-06-20

Soyez prêts ! Organisées par le Club Taurin Lou Tau , le taureau piscine musical se déroule dans les arènes municipales Jo Durand à partir de 21h30 ! Animation musicale assurée par le Grand Jérémy Vultaggio !

Une soirée rafraichissante en Famille ! Les taureaux piscine, jeux taurins de l’été, du sport et de l’eau, une autre façon de s’approcher du taureau ! Véritable tradition du Sud, le toro piscine mêle ambiance festive, adrénaline et éclats de rire dans un esprit bon enfant. Dans les arènes, les plus audacieux se prêtent au jeu face à un jeune taureau, entre jeux d’adresse, plongeons spectaculaires et situations inattendues, vous êtes sûrs de ne pas vous ennuyer ! Ambiance musicale garantie ! .

Avenue Roger Salengro Arènes municipales Jo Durand Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 91 03 52

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English :

Get ready! Organized by Club Taurin Lou Tau , the musical bull-pool takes place in the municipal arena Jo Durand from 9.30pm! Musical entertainment provided by le Grand Jérémy Vultaggio !

L’événement Tarascon Taureau Piscine Club Lou Tau Tarascon a été mis à jour le 2026-05-22 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)