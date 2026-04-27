Tournoi Duels IFPA Musée Vivant du Flippeur Tarascon
Tournoi Duels IFPA Musée Vivant du Flippeur Tarascon samedi 9 mai 2026.
Tarascon
Tournoi Duels IFPA
Samedi 9 mai 2026 de 13h45 à 18h30. Musée Vivant du Flippeur 37 place du Marché Tarascon Bouches-du-Rhône
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 13:45:00
fin : 2026-05-09 18:30:00
Date(s) :
2026-05-09
L’association Culture Flip de Tarascon fait vivre et sauvegarde, dans le seul et unique musée vivant en France, le patrimoine ludobistrophile ! Le 9 mai se déroule un Tournoi Duels IFPA au Musée Vivant du Flipper !
Tête à Tête pour ce Tournoi duels IFPA au Musée Vivant du Flippeur à Tarascon ! Rounds de 3 parties, 1 point à chaque victoire, classement avec phases finales pour les meilleurs ! Le Flipper et plus largement les jeux de bistrot, une passion vivante, une passion de compétition à travers ligue régionale compétitive de flipper ! Culture Flip Jouer et faire jouer ! .
Musée Vivant du Flippeur 37 place du Marché Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 56 98 96 16
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English :
Tarascon’s Culture Flip association keeps France’s only living museum alive and preserves its ludobistrophile heritage! On May 9, an IFPA Duels Tournament takes place at the Musée Vivant du Flipper!
L’événement Tournoi Duels IFPA Tarascon a été mis à jour le 2026-04-27 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)
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