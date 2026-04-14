Tarquinio Merula — Concerti spirituali & pièces instrumentales | Ensemble Temenos, Genève, 15 avril 2026, Autre lieu, Genève

Tarquinio Merula — Concerti spirituali & pièces instrumentales | Ensemble Temenos, Genève, 15 avril 2026 Mercredi 15 avril, 20h00 Autre lieu

30.- / 20.- (AVS) / 10.- (membres et étudiants)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-15T20:00:00+02:00 – 2026-04-15T21:00:00+02:00

Fin : 2026-04-15T20:00:00+02:00 – 2026-04-15T21:00:00+02:00

Tarquinio Merula

Concerti spirituali & pièces instrumentales

Tarquinio Merula, figure singulière du premier baroque italien, incarne une pensée musicale en pleine mutation, où l’héritage contrapuntique de la Renaissance se transforme en un langage expressif fondé sur le contraste, la mobilité et la rhétorique des affects. Organiste virtuose et compositeur d’une remarquable inventivité, il développe une écriture fragmentée en sections brèves, fortement caractérisées, dont l’enchaînement produit une dynamique presque dramatique. Sa musique explore avec audace les ressources du chromatisme, les tensions harmoniques et les oppositions de texture, tout en conservant un sens aigu de la clarté formelle.

Dans ce programme, non tisserons un lien fécond entre la musique vocale, incarnée par Capucine Keller, la musique instrumentale à un ou deux dessus et les pièces pour orgue. Nous aurons la joie de présenter sa pièce la plus connue, la Canzonetta Spirituale sopra alla nanna, géniale berceuse de la vierge visualisant les heures sombres du Christ tout en le conduisant vers le sommeil, mais aussi des pièces peu connues mais non moins exceptionnelles…

Je vous invite chaleureusement à venir découvrir cet univers envoutant et poétique.

Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« type »: « email », « value »: « resa@lesconcerts.ch »}]

Concert de musique ancienne à Genève : l’Ensemble Temenos interprète Tarquinio Merula au Temple de St-Gervais, le 15 avril 2026, révélant la richesse expressive du premier baroque italien.

DR