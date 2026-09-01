Informations pratiques

Rezay

Tartiflette dansante à Rezay

Rezay Cher

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 15:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Rendez-vous à Rezay pour une journée placée sous le signe de la gourmandise et de la convivialité avec la Tartiflette dansante !

À partir de 12h, savourez une généreuse tartiflette accompagnée de sa charcuterie et de boissons comprises. L’après-midi se poursuivra à 15h avec le Thé Dansant, pour profiter d’un moment musical et chaleureux sur la piste de danse.

Une belle occasion de se retrouver entre amis ou en famille autour d’un bon repas et de quelques pas de danse ! Tarif 28 € pour la formule tartiflette + boissons + bal. Réservation conseillée. 10 .

Rezay 18170 Cher Centre-Val de Loire +33 6 01 72 74 39

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English :

Come to %E0 Rezay for a day filled with delicious food and good company at the “Dancing Tartiflette” event!

L’événement Tartiflette dansante à Rezay Rezay a été mis à jour le 2026-08-25 par OT CHATEAUMEILLANT