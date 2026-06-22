Tartin’algues Quai de Cambarell Lanildut
Tartin’algues Quai de Cambarell Lanildut mercredi 1 juillet 2026.
Lanildut
Tartin’algues
Quai de Cambarell Maison de l’Algue Lanildut Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 11:00:00
fin : 2026-08-26 12:30:00
Date(s) :
2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
Une dégustation de tartinades aux algues ravira vos papilles à l’issue de votre visite. Une mise en bouche pour découvrir le monde merveilleux des algues sous leur aspect gustatif.
Sans réservation, animation gratuite comprise dans le ticket d’entrée. .
Quai de Cambarell Maison de l’Algue Lanildut 29840 Finistère Bretagne +33 2 98 04 04 98
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English :
L’événement Tartin’algues Lanildut a été mis à jour le 2026-06-22 par OT IROISE BRETAGNE
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