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T’as la ref ? Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Saint-Herblain
jeudi 22 octobre 2026 · Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland · Saint-Herblain
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-10-22 14:30 – 16:30
Gratuit : oui
Vous êtes plutôt horreur ou thriller ? Venez échanger sur vos coups de coeurs horrifiques ou suspens, découvrir de nouvelles ressources (romans, films, …) et partager un goûter !
Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Saint-Herblain 44800
0228252525 https://www.la-bibliotheque.com/
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