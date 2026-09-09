T’as la ref ? Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Saint-Herblain

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-22 14:30 – 16:30

Gratuit : oui

Vous êtes plutôt horreur ou thriller ? Venez échanger sur vos coups de coeurs horrifiques ou suspens, découvrir de nouvelles ressources (romans, films, …) et partager un goûter !

Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Saint-Herblain 44800

0228252525 https://www.la-bibliotheque.com/



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