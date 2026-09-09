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T’as la ref ? Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Saint-Herblain

jeudi 22 octobre 2026 · Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland · Saint-Herblain

T’as la ref ? Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Saint-Herblain

Informations pratiques

Début
jeudi 22 octobre 2026
Fin
jeudi 22 octobre 2026
Heure de début
14:30
Lieu
Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland
Adresse
rue François Rabelais 44800 Saint-Herblain
Ville
44800 Saint-Herblain
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-22 14:30 – 16:30
Gratuit : oui   

Vous êtes plutôt horreur ou thriller ? Venez échanger sur vos coups de coeurs horrifiques ou suspens, découvrir de nouvelles ressources (romans, films, …) et partager un goûter !

Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Saint-Herblain 44800
0228252525 https://www.la-bibliotheque.com/


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