Tasciaca : Visite libre du musée archéologique, Tasciaca – Musée archéologique, Thésée

Informations pratiques

Tasciaca : Visite libre du musée archéologique Samedi 19 septembre, 10h00, 14h30 Tasciaca – Musée archéologique Loir-et-Cher

Parking gratuit. Non accessible aux PMR

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Au cœur de la vallée du Cher, le musée archéologique de Thésée présente des collections d’objets découverts lors des fouilles de l’antique Tasciaca, ancienne agglomération romaine d’importance entre Tours et Bourges et centre de production de poteries.

Les visiteurs peuvent ici découvrir monnaies, vases, statues, bijoux ou encore reconstitutions de lieux de vie de l’époque romaine.

Tasciaca – Musée archéologique 12 Rue Jeunier, 41140 Thésée, France Thésée 41140 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 0254710088 https://www.tasciaca.com Le musée de Thésée occupe la totalité du 1er étage d’une grande demeure bourgeoise du début du XIXe siècle, le Vaulx Saint Georges, située au cœur d’un grand parc d’agrément ouvert au public.

En utilisant les éléments provenant des fouilles effectuées de 1960 à 1982, ou des ramassages fortuits sur les territoires de Thésée, Pouillé, Monthou, le musée a pu montrer les différents aspects de la vie et des activités des habitants de Tasciaca, et montrer également les raisons de la prospérité de ce vicus au cours des premiers siècles de notre ère. 1er étage de la mairie. Parking. En voiture : Autoroute A85 (Vierzon à Angers via Tours), sortie N° 12; Route touristique de Chenonceau à St-Aignan (Départementale D176); Route dans le val du Cher : Route départementale D976. En train : Arrêts en gares de Thésée, St-Aignan et Montrichard, des trains TER venant de Tours, St-Pierre des Corps et Vierzon.

Au cœur de la vallée du Cher, le musée archéologique de Thésée présente des collections d’objets découverts lors des fouilles de l’antique Tasciaca.

© Quentin Guéraud