Tattoo d’Arts, Musée des Beaux Arts, Orléans

Informations pratiques

Tattoo d’Arts 10 – 12 décembre Musée des Beaux Arts Loiret

Réservation auprès des artistes en amont de l’évènement via leurs réseaux (projets personnels/flashs) ou sur place les jours de l’évènement (flashs). Maxi-atelier sur réservation via la billetterie des musées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-10T10:00:00+01:00 – 2026-12-10T20:00:00+01:00

Fin : 2026-12-12T10:00:00+01:00 – 2026-12-12T18:00:00+01:00

Tattoo d’Arts revient au musée avec six artistes tatoueurs, nouveaux et anciens ! Durant trois jours, du 10 au 12 décembre, le musée se transforme en studio de tatouage et les aiguilles emprunteront aux chefs-d’oeuvre du musée d’Orléans des compositions complètes ou des détails à encrer dans la peau des visiteurs. Ce rendez-vous unique renouvelle le répertoire des formes à partir des tableaux qui deviennent un véritable catalogue ! Quelle plus belle façon d’intégrer un peu plus les collections à la vie de ceux qui ont l’art dans la peau ? Guettez l’actualité du musée pour connaître les flashs qui seront proposés par les tatoueurs durant les 3 jours !

Musée des Beaux Arts Place Sainte-Croix Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 79 21 83 https://www.orleans-metropole.fr/culture/musees-expositions/le-musee-des-beaux-arts https://www.facebook.com/MBAOrleans/;https://www.instagram.com/mbaorleans/ [{« owner »: {« uid »: 62423080, « type »: « agenda »}, « lastProcessedAt »: « 2026-08-10T10:40:26.492Z », « data »: [{« eventDuration »: 600, « bookingContact »: « reservationmusee@orleans-metropole.fr », « response »: {« passId »: 357281415, « isPending »: false, « addressId »: 274179}, « venueId »: 12447, « category »: « EVENEMENT_JEU », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2025-10-24T13:20:08.148Z »}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 1846609, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2025-10-24T13:20:08.275Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 402047920, « id »: 1}, {« passId »: 402047921, « id »: 2}, {« passId »: 402047922, « id »: 3}]}, « dates »: [{« quantity »: 100, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1765443600000, « id »: 1}, {« quantity »: 100, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1765530000000, « id »: 2}, {« quantity »: 100, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1765616400000, « id »: 3}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2025-10-24T13:20:08.589Z »}, {« error »: {« code »: 400, « name »: « BadRequest », « shortMessage »: « eventOffer update », « className »: « bad-request », « message »: « eventOffer update », « info »: {« global »: [« Les offres refusu00e9es ou en attente de validation ne sont pas modifiables »]}, « statusCode »: 400}, « duo »: true}, {« dates »: [{« deleted »: true, « id »: 1}, {« deleted »: true, « id »: 2}, {« deleted »: true, « id »: 3}]}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/357281415 »}] Sa collection permanente, qui couvre la création artistique du XVe au XXe siècle, présente un ensemble exceptionnel de peintures italiennes, flamandes et hollandaises, ainsi qu’un important fonds d’oeuvres françaises des XVIIe et XVIIIe siècles dont un remarquable cabinet des pastels, le deuxième de France après le Louvre. Outre 2.000 peintures et 700 sculptures, le musée possède une collection de 10.000 dessins et 50.000 estampes. Gratuit le 1er dimanche du mois / Plein tarif : 8 € / Tarif réduit : 4 € / Billet groupé valable une journée donnant droit à l’entrée du Musée des Beaux-Arts, de l’Hôtel Cabu – musée d’Histoire et d’Archéologie d’Orléans) et de la Maison de Jeanne d’Arc.

6 tatoueurs, 1 collection

Musées d’Orléans