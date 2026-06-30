Tchalaï musiques du monde chemin de la Vieille Forme Rochefort
Tchalaï musiques du monde chemin de la Vieille Forme Rochefort mercredi 29 juillet 2026.
Rochefort
Tchalaï musiques du monde
chemin de la Vieille Forme Le Clos Rochefort Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 19:30:00
fin : 2026-07-29 23:30:00
Date(s) :
2026-07-29
Le trio Tchalaï explore les musiques du monde en s’inspirant des cultures roms, indiennes, africaines et américaines.
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chemin de la Vieille Forme Le Clos Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine leclos@mailo.com
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English : Tchalaï world music
The Tchalaï trio explores world music by drawing inspiration from Roma, Indian, African and American cultures.
L’événement Tchalaï musiques du monde Rochefort a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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