Tchalaï musiques du monde chemin de la Vieille Forme Rochefort mercredi 29 juillet 2026.

Rochefort

Tchalaï musiques du monde

chemin de la Vieille Forme Le Clos Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 19:30:00

fin : 2026-07-29 23:30:00

Date(s) :

2026-07-29

Le trio Tchalaï explore les musiques du monde en s’inspirant des cultures roms, indiennes, africaines et américaines.

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chemin de la Vieille Forme Le Clos Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine leclos@mailo.com

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English : Tchalaï world music

The Tchalaï trio explores world music by drawing inspiration from Roma, Indian, African and American cultures.

L’événement Tchalaï musiques du monde Rochefort a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Rochefort Océan