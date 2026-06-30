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Tchalaï musiques du monde chemin de la Vieille Forme Rochefort

Tchalaï musiques du monde chemin de la Vieille Forme Rochefort mercredi 29 juillet 2026.

Lieu
chemin de la Vieille Forme
Adresse
Le Clos
Ville
17300 Rochefort
Département
Charente-Maritime
Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Tarif

Rochefort

Tchalaï musiques du monde

chemin de la Vieille Forme Le Clos Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 19:30:00
fin : 2026-07-29 23:30:00

Date(s) :
2026-07-29

Le trio Tchalaï explore les musiques du monde en s’inspirant des cultures roms, indiennes, africaines et américaines.
  .

chemin de la Vieille Forme Le Clos Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   leclos@mailo.com

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English : Tchalaï world music

The Tchalaï trio explores world music by drawing inspiration from Roma, Indian, African and American cultures.

L’événement Tchalaï musiques du monde Rochefort a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Rochefort Océan

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