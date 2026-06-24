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Tchoukball & spikeball Agon-Coutainville

Tchoukball & spikeball Agon-Coutainville

Tchoukball & spikeball Agon-Coutainville mercredi 19 août 2026.

Adresse
Plage du Passous
Ville
50230 Agon-Coutainville
Département
Manche
Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
14:30:00
Tarif

Agon-Coutainville

Tchoukball & spikeball

Plage du Passous Agon-Coutainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 14:30:00
fin : 2026-08-19 16:30:00

Date(s) :
2026-08-19

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Rendez-vous de 14h30 à 16h30 sur la plage du Passous à Agon-Coutainville.   .

Plage du Passous Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie  

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English : Tchoukball & spikeball

L’événement Tchoukball & spikeball Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-06-24 par Coutances Tourisme

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