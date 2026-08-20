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Tea Time !, Médiathèque municipale, Hennebont

samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque municipale · Hennebont

Tea Time !, Médiathèque municipale, Hennebont

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Médiathèque municipale
Adresse
15 RUE GABRIEL PERI 56700 Hennebont
Ville
56700 Hennebont
Département
Morbihan
Tarif
A partir de 15 ans. Evénement partiellement accessible dans la catégorie : handicap moteur.

Tea Time ! Samedi 3 octobre, 15h00 Médiathèque municipale Morbihan

A partir de 15 ans. Evénement partiellement accessible dans la catégorie : handicap moteur.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Let’s speak English !
Une fois par mois, la médiathèque se met à l’heure anglaise le temps d’un « afternoon tea ».
Loin des cours d’anglais traditionnels, ces rendez-vous sont riches de jeux ou d’articles de presse permettant d’alimenter la discussion.
C’est avant tout l’occasion de faire des rencontres et de pratiquer l’anglais dans une ambiance conviviale.
Les ateliers Tea Time sont destinés aux personnes ayant déjà un bon niveau dans la langue de Shakespeare.

Médiathèque municipale 15 RUE GABRIEL PERI 56700 Hennebont Hennebont 56700 Morbihan Bretagne 0297365302 http://www.culture-hennebont.bzh [{« type »: « phone », « value »: « 02-97-36-53-02 »}]
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©Ville Hennebont

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