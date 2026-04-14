Techno conférence, Centrale Supélec, Campus de Rennes, Cesson-Sévigné

Techno conférence Mardi 28 avril, 09h00 Centrale Supélec, Campus de Rennes Ille-et-Vilaine

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-28T09:00:00+02:00 – 2026-04-28T15:00:00+02:00

Fin : 2026-04-28T09:00:00+02:00 – 2026-04-28T15:00:00+02:00

Cap sur notre prochaine Techno Conférence dédiée à la santé numérique !

Chercheurs, professionnels de santé, industriels et experts du numérique se donnent rendez-vous pour une journée d’échanges et de réflexion autour d’un sujet devenu central : comment le numérique transforme-t-il la médecine et la prise en charge des patients ?

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Intelligence artificielle, exploitation des données médicales, cybersécurité, imagerie avancée ou encore bloc opératoire numérique : les technologies ouvrent aujourd’hui de nouvelles perspectives pour améliorer les diagnostics, optimiser les parcours de soins et accompagner les professionnels de santé dans leurs pratiques.

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Mais cette transformation soulève également des défis majeurs.

Comment intégrer l’IA dans les pratiques cliniques ?

Comment protéger les données de santé dans un environnement toujours plus connecté ?

Quelles innovations technologiques permettront demain d’améliorer concrètement la prise en charge des patients ?

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À travers interventions d’experts, tables rondes et retours d’expérience, cette conférence propose de faire le point sur les grandes évolutions de la santé numérique et de mettre en lumière les innovations qui façonnent la médecine de demain.

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Découvrez le programme complet et inscrivez-vous : urlr.me/MDz8Nw

Centrale Supélec, Campus de Rennes Avenue de la Boulaie, 35510 Cesson-Sévigné Cesson-Sévigné 35510 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.images-et-reseaux.com/agenda/techno-conference-la-sante-a-lere-du-numerique-ia-cybersecurite-innovations-au-service-du-patient/ »}] [{« link »: « https://www.images-et-reseaux.com/agenda/techno-conference-la-sante-a-lere-du-numerique-ia-cybersecurite-innovations-au-service-du-patient/ »}]

La santé à l’ère du numérique : IA, Cybersécurité & Innovations au service du patient Techno Conférence Santé numérique